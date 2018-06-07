Победители конкурса “Made in Azerbaijan-3” изучают опыт технопарков Турции - ФОТО

Победители конкурса бизнес-идей "Made in Azerbaijan-3" и члены организационного комитета соревнования побывали в ведущих университетах Турции, сообщает UNEC в четверг.

Целью визита, состоявшегося при финансовой поддержке Kapital Bank, являлось изучение опыта стартапов и технопарков ведущих университетов Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Директор Центра карьеры UNEC Фуад Алиев, директор Инновационного бизнес-инкубатора Мирджавид Гасанов и победители Эшгин Джафаров, Эльчин Сулейманов, Тогрул Мирзоев ознакомились с технопарками и бизнес-инкубаторами Стамбульского технического университета (СТУ) и Технического университета Йылдыз (ТУЙ).

В Стамбульском техническом университете делегации UNEC была дана подробная информация о деятельности технопарка, стартапов и осуществленных проектах, также были демонстрированы новая продукция и стартап-услуги. На встрече также обсуждались вопросы членства международных организаций с технопарками.

Представители UNEC во второй день визита посетили Технический университет Йылдыз Турции, имеющий богатый опыт и самый большой технопарк. Гасанов представил информацию об Инновационном бизнес-инкубаторе UNEC, стартапах и конкурсе бизнес-идей "Made in Azerbaijan". Затем студенты UNEC выступили перед руководством технопарка, представив презентации, которые принесли им победу.

На встрече представители ТУЙ говорили о бизнес соревнованиях, стартапах и самых последних новшествах. Затем посетители осмотрели технопарк, функционирующий в учебном корпусе Университета Давутпаша, ознакомились со стартапами и оснащенной современной технологией мастерской. В Бизнес-инкубаторе ТУЙ ознакомились с продукцией и проектами Технологической компании Медрон.

В рамках визита обсуждались вопросы сотрудничества между Инновационным бизнес-инкубаторм UNEC и технопарками СТУ и ТУЙ, было достигнуто соглашение по проведению совместных семинаров, тренингов, осуществлению проектов и расширению обмена опытом.

Следует отметить, что конкурс бизнес-идей "Made in Azerbaijan-3" был проведен между студентами при совместной организационной поддержке министерства образования, министерства молодежи и спорта, Kapital Bank и UNEC.