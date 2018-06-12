Азербайджан пересмотрит прогнозы госбюджета на 2018 год

В июне этого года предусмотрено проведение еще двух внеочередных заседаний Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Они запланированы на 28 и 29 июня, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как ожидается, на заседаниях будут рассмотрены изменения в закон "О государственном бюджете на 2018 год".

Как сообщили Trend в правительстве страны, бюджетные прогнозы будут откорректированы с учетом цены на нефть в 55 долларов за баррель. Базовая цена на нефть, заложенная в госбюджете на этот год, составляет 45 долларов.

Отметим, что доходы государственного бюджета на 2018 год утверждены на уровне 20,127 миллиарда манатов, а расходы - 21,047 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - свыше 19,473 миллиарда манатов и местные доходы - 653,350 миллиона манатов, централизованные расходы - свыше 20,323 миллиарда манатов и местные расходы - 723,925 миллиона манатов).

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