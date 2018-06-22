Минфин Азербайджана предоставит Счетной палате доступ к своей базе данных
Министерство финансов Азербайджана намерено предоставить Счетной палате доступ к своей базе данных.
Об этом сказал в пятницу министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта изменений в госбюджет на 2018 год на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Шарифова, в министерстве положительно оценивают роль Палаты в деле контроля над составлением и исполнением государственного бюджета страны.
"В Палате хотят получать необходимые данные в электронном виде, в режиме реального времени. В этой связи мы намерены предоставить данной структуре доступ к нашей электронной базе данных", - сказал министр.
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