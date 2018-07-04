Управляющий директор Alstom: Автоматизация поездов имеет как плюсы, так и минусы

Автоматизация систем метро и городского железнодорожного транспорта имеет свои преимущества и недостатки, однако применение подобных технологий зависит не от производителя, а от заказчика.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал управляющий директор французской компании в Западной и Центральной Азии Бернар Пелль, передает Day.Az.

Пелль отметил, что хотя автоматизация и уменьшает количество рабочих мест для машинистов, с другой стороны, комплексные, полностью автоматические системы нуждаются в более тщательном обслуживании, большем объёме инженерной работы, сборе данных с целью поддержания систем в рабочем состоянии.

"Позиция Alstom в данном вопросе крайне проста: всегда быть в состоянии удовлетворить спрос наших заказчиков, независимо от того, нужны ли им обычные поезда, управляемые машинистами, или полностью автоматические системы с безопасным служебным оборудованием. Когда речь заходит о полностью автоматических системах, операторов в первую очередь беспокоят вопросы безопасности. У Alstom есть все необходимые технологические решения, способные обеспечить полную безопасность", - сказал управляющий директор французской компании.

Пелль добавил, что в зависимости от уровня развития городской транспортной системы некоторые города переходят к полной автоматизации, в то время как другие предпочитают оставаться с традиционными системами.

Управляющий директор Alstom также отметил, что развитие подобных технологий - сложная задача, требующая время на создание соответствующей инфраструктуры.

"Подобных систем на данный момент не очень много. Только некоторые города, вроде Парижа или Шанхая, перешли на полностью автоматические системы", - сказал Пелль.

Подобные системы, по словам управляющего директора, вполне безопасны.

"Вполне очевидно, что в подобных решениях применяются все необходимые протоколы безопасности. Операторы и производители создали крайне продвинутые системы, чтобы убедиться, что всё работает исправно, и пассажиры чувствуют себя комфортно и безопасно, находясь в полностью автоматизированных поездах", - заключил Пелль.

Отметим, что первой линией метро, перешедшей на автоведение, была линия лондонского метрополитена Victoria, которая открылась в 1967 году. Многие линии по всему миру теперь работают с использованием системы автоведения с целью повышения уровня обслуживания.

Сама технология с тех пор значительно развилась и на данный момент позволяет поездам ездить без машинистов. Первой в мире полностью автоматизированной железнодорожной линией стала линия Порт-Айленд в Кобе (Япония). Второй в мире (и первой в Европе) стала линия метро города Лилль во Франции.

Полностью автоматизированные поезда - это машины, которые соответствуют классу GoA4. В таких системах поезда могут работать автоматически. Бортовой персонал может присутствовать для других целей, например, для обслуживания пассажиров.

Alstom - крупная французская машиностроительная компания, являющаяся одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.

В сентябре 2017 года стало известно, что Alstom станет ядром нового концерна Siemens-Alstom, в который также войдут немецкая Siemens и Siemens Mobility, и в котором немецкая компания получит чуть более 50 процентов акций.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook