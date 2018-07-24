Названа дата поставки в Азербайджан первого грузового локомотива для БТК - ПОДРОБНОСТИ

В сентябре будет осуществлена отгрузка из Казахстана первого предусмотренного контрактом грузового локомотива французской Alstom для железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК), представленного в конце июня в Астане. Об этом сообщили Trend в компании, передает Day.Az.

Доставка локомотива в Баку запланирована к концу 2018 года, однако Alstom, по словам представителя компании, ожидает по этому вопросу решения Азербайджанских железных дорог (АЖД).

Отметим, что первый пассажирский локомотив Alstom для БТК уже находится в Баку.

Напомним, что ранее компания Alstom представила свой первый грузовой электровоз Prima T8 AZ8A для АЖД. Презентация локомотива состоялась на электровозосборочном заводе (ЭКЗ), расположенном на территории Специальной экономической зоны "Астана".

Первый локомотив AZ8A стал частью контракта, подписанного ЭКЗ с "Азербайджанскими железными дорогами" в 2014 году и предусматривающего поставку 50 локомотивов, включая 10 пассажирских локомотивов Prima M4 AZ4A.

AZ8A - это тяжелый грузовой локомотив из серии Prima T8, за основу которого взят локомотив KZ8A, в настоящее время эксплуатирующийся в Казахстане. AZ8A разработан для эксплуатации при температуре от -25 до 50 градусов Цельсия.

Локомотив разработан согласно специфическим техническим требованиям, представленным компанией АЖД, а также соответствует ГОСТ и ТУ. Восьмиосный Prima T8 является одним из самых мощных электровозов в мире. Этот локомотив состоит из двух секций и способен тянуть состав до 9000 тонн, развивая скорость до 120 километров в час, с мощностью установленного двигателя 8,8 мегаватт.

Ранее глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов сказал, что пассажирские перевозки по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс начнутся с 2019 года.

По словам главы ЗАО, они начнутся после получения заказанных у Stadler пассажирских поездов.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook