Профицит госбюджета Азербайджана превысил 400 млн манатов

16 августа 2018 12:06

Доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-июле 2018 года составили 12 078,1 миллиона манатов, что на 28,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана за семь месяцев текущего года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно отчету, расходы государственного бюджета Азербайджана за минувшие семь месяцев составили 11 649,3 миллиона манатов, что на 19,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

За отчетный период государственный бюджет Азербайджана был исполнен с профицитом в 428,8 миллиона манатов.

Напомним, что прогнозы по доходам государственного бюджета составляют 22 110 миллионов манатов, по расходам - 23 061 миллиона манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 951 миллиона манатов, что будет равно 1,3 процента от ожидаемого в 2018 году ВВП Азербайджана.

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