Госбюдет Азербайджана за 9 месяцев почти исполнен

Министерство финансов Азербайджана не видит проблем с исполнением прогнозов государственного бюджета на 2018 год. Об этом сказал журналистам в пятницу глава ведомства Самир Шарифов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в частности, прогноз по расходам госбюджета в январе-августе исполнен более чем на 98 процентов.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-июле 2018 года составили 12 078,1 миллиона манатов, что на 28,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Расходы по сравнению с семью месяцами 2017 года выросли на 19,3 процента, до 11 649,3 миллиона манатов. За отчетный период госбюджет был исполнен с профицитом в 428,8 миллиона манатов.

Напомним, что прогнозы по доходам госбюджета на 2018 год утверждены на уровне 22 110 миллионов манатов, по расходам - 23 061 миллиона манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 951 миллиона манатов, что будет равно 1,3 процента от ожидаемого в 2018 году ВВП Азербайджана.

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