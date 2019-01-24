Минфин Азербайджана разместит облигации на крупную сумму

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 29 января состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт БФБ.

На аукцион будут выставлены 150 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 1092 дня. Срок оплаты по облигациям - 25 января 2022 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

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