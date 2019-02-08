Зарубежные эксперты подтвердили рейтинг SOCAR

8 февраля 2019 18:16

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента азербайджанской госкомпании SOCAR на уровне "ВВ+", краткосрочный РДЭ на уровне "В". Прогноз "Стабильный", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Fitch, передает Day.Az.

Агентство отмечает, что одной из ключевых задач SOCAR является производство и продажа бензина населению, который компания продает по ценам ниже международных. По данным Fitch, в SOCAR трудоустроено 50 тысяч человек.

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