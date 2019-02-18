Международные аналитики сделали прогноз по Азербайджану

Экономика Азербайджана в 2019 году вырастет на 3,5 процента, прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Fitch утвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте на уровне "ВВ+" и стабильным прогнозом.

Как отмечается, ускорение темпов роста экономики Азербайджана в 2019 году связаны с поставками газа в рамках второй стадии добычи газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". Также дополнительную поддержку росту экономики окажут туризм и сельское хозяйство.

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