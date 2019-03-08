Средняя номинальная зарплата в Баку в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на 0,3 процента до 788,1 маната.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, самые высокие зарплаты были у сотрудников, работающих в промышленной, финансовой и страховой сфере, а также в научной, IT и в строительном секторе.

Самые низкие зарплаты были у сотрудников, работающих в сфере здравоохранения социальных услуг, сельского хозяйства, операциях, связанных с недвижимостью.