У кого самая высокая и самая низкая зарплата в Баку?
8 марта 2019 10:50 321
Средняя номинальная зарплата в Баку в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросла на 0,3 процента до 788,1 маната.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, самые высокие зарплаты были у сотрудников, работающих в промышленной, финансовой и страховой сфере, а также в научной, IT и в строительном секторе.
Самые низкие зарплаты были у сотрудников, работающих в сфере здравоохранения социальных услуг, сельского хозяйства, операциях, связанных с недвижимостью.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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