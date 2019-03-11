На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 12 марта состоится аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 25 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены 2,5 миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 364 дня. Срок погашения нот - десятое марта 2020 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.