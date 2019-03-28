В Чикаго (США) 3-5 апреля 2019 года пройдет первый сельскохозяйственный форум "Иллинойс - Азербайджан", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Форум, организованный в рамках программы Американо-азербайджанской торговой палаты по расширению торговых и бизнес-связей Азербайджана со штатами США, объединит представителей агробизнеса Азербайджана и штата Иллинойс - одного из ведущих сельскохозяйственных штатов США.

Целью форума является налаживание сотрудничества между сторонами в аграрной сфере, ознакомление с технологиями США, которые позволяют повысить урожайность, а также новыми методами, применяющимися в различных сферах сельского хозяйства.

В рамках форума запланировано выступление министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Керимова, председателя Американо-азербайджанской торговой палаты (USACC) Резы Вазири, посла Азербайджана в США Элина Сулейманова, помощника администратора Агентства по международному развитию США (USAID) Брока Бирмана, старшего экономиста по сфере сельского хозяйства Всемирного банка в регионе Европы и Центральной Азии Бекзода Шамсиева, исполнительного директора Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Натаван Мамедовой, а также других участников.

Участники форума также обсудят образование и профессиональное обучение в сфере сельского хозяйства, успешные механизмы сотрудничества в области внедрения инноваций и повышения продуктивности сельского хозяйства, внедрения современных технологий для развития "умного фермерства".

В рамках трехдневного форума предусмотрено посещение представителями азербайджанских компаний ведущих производственных предприятий штата Иллинойс, ферм и исследовательских центров, а также участков по производству удобрений и протеина.

Отметим, что штат Иллинойс является одним из 10 ведущих аграрных штатов США. 75 процентов земельных территорий штата составляют посевные площади. Ежегодная прибыль штата только от продажи сельскохозяйственной продукции составляет 19 миллиардов долларов США.