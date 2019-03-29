Внесены изменения в решение Кабинета министров Азербайджана "О сметах доходов и расходов крупных государственных компаний".

Как сообщает пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, создается Комиссия по сметам доходов и расходов крупных государственных компаний.

Состав Комиссии выглядит следующим образом: председатель Комиссии - первый заместитель премьер-министра; члены Комиссии: министр экономики; министр финансов; министр по налогам; председатель Центрального Банка Азербайджана.

Помимо этого, крупные государственные компании представят проект доходов и расходов Секретариату Комиссии до 15 октября. Секретариат Комиссии в электронном и письменном носителях представит самой Комиссии заключительный проект доходов и расходов крупных государственных компаний и будет проводить по ним обсуждения в Комиссии.

Секретариат Комиссии будет подготавливать соответствующую справку по квартальному исполнению смет, утвержденных крупными государственными компаниями. Члены Комиссии в течение семи рабочих дней представляют Секретариату Комиссии свои комментарии и предложения, а также предложения для обсуждения квартального состояния выполнения работы по крупным государственным компаниям.

Сметы доходов и расходов крупных государственных компаний пересматриваются, если согласно результатам состояния выполнения смет доходов и расходов этих компаний в первой половине отчетного года, в общих поступлениях отток превышает 20 процентов от прогноза по операционной деятельности.