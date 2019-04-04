Цены на нефть в ближайшее время будут варьироваться в пределах 50-75 долларов. Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал старший директор международного рейтингового агентства Fitch Ratings по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко на ежегодной конференции Fitch в Баку.

По словам Маринченко, Fitch ожидает, что нижний предел цен на нефть составит 50-55 долларов, а верхний предел - 70-75 долларов.

Он отметил, что с начала года цены на нефть значительно возросли, чему в том числе способствовало соглашение ОПЕК+ и политическая ситуация в мире. Тем не менее, он добавил, что есть факторы, которые могут привести к снижению стоимости нефти.

В частности, на нефтяных ценах может сказаться ситуация в Иране и Венесуэле, если она не изменится в течение следующих двух лет.

Отметим, что в Вене седьмого декабря 2018 года на пятой министерской встрече стран, входящих и не входящих в ОПЕК, было достигнуто соглашение о сокращении суточной добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей. В рамках соглашения, Азербайджан с первого января 2019 года сократил ежесуточную добычу на 20 тысяч баррелей.

По данным на утро четвертого апреля, стоимость нефти марки Brent превысил а69 долларов за баррель.