Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана предлагает уменьшить среднюю процентную ставку по кредитам.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказала на ежегодной конференции Fitch Ratings в Баку представитель Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Айтен Мамедова.

"Считаем, что процентные ставки высоки, поэтому мы выступили с предложением их снизить", - сказала она, добавив, что предложения находятся на стадии обсуждения.

Мамедова также отметила, что реформы, проводимые в Азербайджане, положительно повлияли на экономику страны.

"Реформы положительно повлияли практически на все секторы экономики", - сказала она.

Она отметила, что в стране стабильная макроэкономическая среда, сбалансированный банковский сектор. Как далее сказала Мамедова, сбережения в национальной валюте растут с каждым годом.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, по итогам января 2019 года средние процентные ставки по кредитам в стране составили 14,4 процента для манатных кредитов и 7,89 процента для кредитов в иностранной валюте.

Ставки для займов физическим лицам в манатах составили 17,34 процента, в иностранной валюте - 14,55 процента. Для юридических лиц ставки составили 9,31 и 5,95 процента соответственно.

Отметим, что в Баку проходит ежегодная конференция Fitch Ratings. Участники мероприятия обсуждают ситуацию в банковском секторе, в том числе существующие вызовы, макроэкономические показатели Азербайджана, реформы и развитие экономики страны, а также тенденции на глобальном нефтегазовом рынке.