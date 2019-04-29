Ненефтяной ВВП Азербайджана в 2019 году вырастет на пять процентов, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В обновленном отчете фонда по Центральной Азии и Ближнему Востоку отмечается, что в 2020 году темпы роста нефтяной экономики страны составят четыре процента.

По данным фонда, в прошлом году нефтяной ВВП Азербайджана вырос на 0,6 процента.

Ненефтяной ВВП Азербайджана за 2019-2020 годы вырастет на 2,4 и 2,5 процента соответственно.

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