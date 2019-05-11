В Азербайджане отменено одно из полномочий Счетной палаты, в связи с чем вносятся поправки в закон "О Счетной палате", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно действующему законодательству, Счетная палата полномочна рассматривать дела по соответствующим административным проступкам, предусмотренным законом, и применять административное взыскание.

На основе новых поправок это полномочие отменено.