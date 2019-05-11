https://news.day.az/economy/1118887.html В Азербайджане приняли важное решение по Счетной палате
В Азербайджане приняли важное решение по Счетной палате
В Азербайджане отменено одно из полномочий Счетной палаты, в связи с чем вносятся поправки в закон "О Счетной палате", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно действующему законодательству, Счетная палата полномочна рассматривать дела по соответствующим административным проступкам, предусмотренным законом, и применять административное взыскание.
На основе новых поправок это полномочие отменено.
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