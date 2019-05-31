До сегодняшнего дня по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) было транспортировано 1,9 миллиарда кубометров газа.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу первый вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахт Юсифзаде на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

Также первый вице-президент SOCAR отметил, что благодаря месторождению "Шах Дениз" Азербайджан также прославился как газовая страна.

"Запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа, 240 миллионов тонн конденсата", - сказал он.

С начала разработки месторождения в 2006 по настоящее время добыча с "Шах Дениз" превысила 104 миллиарда кубометров природного газа.

Запуск первой очереди газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, а с конца июня по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию. Тестирование и заполнение второй очереди газопровода продолжается с тем, чтобы начать поставки газа в Европу в 2020 году.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции с Грецией. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP), является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

В отеле Bilgah Beach Hotel сегодня продолжается начавшаяся вчера конференция "Caspian Oil and Gas". В ней участвуют руководители самого высокого уровня компаний, задействованных в энергосекторе, которые обсуждают ключевые нефтегазовые проекты каспийского региона и обеспечение энергетической безопасности.