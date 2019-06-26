Директор Бакинского международного морского торгового порта (БММТП) Талех Зиядов и координатор экономической и экологической деятельности ОБСЕ в регионе Вук Жугич в середине июня совместно запустили проект "Содействие развитию "зеленых" портов в Каспийском регионе". Об этом сообщает Trend со ссылкой на БММТП, передает Day.Az.

Проект направлен на оказание поддержки Азербайджану, Казахстану и Туркменистану в укреплении "зеленых" портов и связей в Каспийском регионе. Технико-экономические обоснования, семинары и визиты в ведущие международные "зеленые" порты позволят изучить, как наилучшим образом использовать возобновляемые источники энергии, цифровизацию и упрощение процедур торговли и транспорта для обеспечения устойчивой связи. Проект будет реализован в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития, Европейской экономической комиссией ООН и ведущими экспертами частного сектора.

Есть также планы по созданию цифровой платформы для обмена данными между портами трех прикаспийских стран.

"Новый порт Баку полностью функционирует в соответствии с современными стандартами" - заявил гендиректор порта Зиядов. - Сотрудничество между БММТП и ОБСЕ, а также другими портами Каспийского региона, является еще одним важным шагом в обеспечении дальнейшей защиты окружающей среды и ускорении более эффективного и своевременного обмена данными в регионе".

По словам Жугича, данный проект ОБСЕ внесет вклад в укрепление устойчивости, безопасности и экономического роста в регионе: "Возобновляемая энергия и энергоэффективность являются частью решения проблемы уменьшения воздействия на окружающую среду".

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