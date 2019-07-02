https://news.day.az/economy/1134130.html Азербайджан почти вдвое нарастил экспорт газа
Азербайджан почти вдвое нарастил экспорт газа
В январе-мае 2019 года Азербайджан экспортировал 4,9 миллиарда кубометров газа, что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend в субботу со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).
По данным отчета, в денежном выражении объем экспорта составил 871,6 миллиона долларов (рост в 1,7 раза).
За прошлый год страна экспортировала 7,9 миллиарда кубометров газа стоимостью 1,5 миллиарда манатов.
Всего за январь-май общий объем экспорта из Азербайджана в денежном выражении составил 8,6 миллиарда долларов, что на 14,4 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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