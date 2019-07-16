Бакинская фондовая биржа (БФБ) 16 июля провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана объёмом в 20 миллионов манатов. Срок оборота составляет 728 дней. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 18 инвесторов подали 29 заявок с ценовым диапазоном от 96,4540 маната (при доходности в 10 процентов) и 101,837 маната (6,9997 процента).

Согласно решению минфина, цена отсечения облигаций составила 100,6378 маната (7,65 процента), а средневзвешенная цена составила 100,8307 маната (7,5447 процента). Общий объем размещенных заказов составил 20 миллионов манатов по номинальной цене 90 161 100,00 манатов.

Дата погашения облигаций - 13 июля 2021 года.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 17 июля 2019 года.

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