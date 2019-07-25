В Азербайджане начата разработка национальной системы информационного пространства, которая будет запущена в составе действующего в стране электронного правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг председатель Государственного комитета по вопросам имущества Кярям Гасанов. По его словам, в настоящее время подготовлены основные правила пользования новой базой данных на уровне государственных структур.

"Данная система будет запущена в Азербайджане до конца года. В ней будет собрана широкая база данных, в том числе с охватом географии городов, других населенных пунктов и другие данные. Создание такой системы экономически целесообразно для ускорения процесса перехода к цифровизации и информационному сообществу. В то же время она целесообразна с точки зрения развития инноваций в стране", - отметил Гасанов.

По его словам, в Азербайджане за последние годы в рамках реформ в различных сферах экономики реализуются масштабные проекты. "Мы полагаем, что создание инновативной национальной системы информационного пространства еще больше ускорит процесс интеграции инновационных подходов в стране", - сказал глава Госкомимущества. Конечно, при разработке и запуске новой системы Азербайджан намерен воспользоваться опытом зарубежных партнеров, в том числе таких стран, как Корея и Нидерланды.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!