Бакинская фондовая биржа (БФБ) 27 августа провела аукцион по размещению государственных краткосрочных облигаций (ГКО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 20 миллионов манатов. Срок оборота составляет 1092 дня. Об этом сообщает Trend со ссылкой на БФБ, передает Day.Az.

В ходе аукциона девять инвесторов подали 18 заявок в ценовом диапазоне от 95,0044 маната (при доходности 11 процентов) и до 101,83 маната (8,29 процента).

Согласно решению минфина, цена отсечения облигаций составила 101,1166 маната (8,57 процента), а средневзвешенная цена - 101,2211 маната (8,53 процента). Общий объем размещенных заказов составил 20 миллионов манатов по номинальной цене 41 091 000,00 манатов.

Дата погашения облигаций - 23 августа 2022 года.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 28 августа 2019 года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!