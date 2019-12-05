На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 декабря пройдет аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана, на общую сумму десять миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на сообщение биржи, передает Day.Az.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 728 дней. Даты оплаты процентов по облигациям - девятого июня 2020 года, восьмого октября 2020 года, восьмого июня 2021 года и седьмого декабря 2021 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.