Азербайджан будет обеспечивать газом почти весь континент.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье научного сотрудника по энергетической политике, эксперта по вопросам энергетической безопасности, глобальных тенденций в энергетической отрасли при Институте Ближнего Востока, являющемся старейшим институтом в Вашингтоне и занимающимся исключительно изучением данного региона. Это беспристрастный аналитический центр, предоставляющий экспертный анализ политики, услуги в области образования и профессионального развития, а также центр взаимодействия с искусством и культурой региона.

В статье, в первую очередь, отмечено завершение строительства предпоследнего участка Южного газового коридора протяженностью 3200 км, состоящего из трех трубопроводов, по которому азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз" будет доставляться в Грузию, Турцию и Западную Европу.

Большое и важное событие состоялось 30 ноября в Турции, где Президенты Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Грузии Георгий Гахария пиняли участие в открытии данного участка. Завершение строительства трубопровода TANAP, который является средним звеном в Южном газовом коридоре, стало настоящим праздником для стран-участников мегапроекта, говорится в статье.

TANAP протяженностью 1800 км является самым длинным звеном в Южном газовом коридоре стоимостью 45 млрд долларов. Газопровод начал поставлять газ в турецкие города к востоку от Эскишехира еще в июне 2019 года, в то время как работы в последней части продолжались. На сегодняшний день уже поставлено 4 миллиарда кубометров газа.

В следующем году, когда завершится строительство TAP, Южный газовый коридор будет поставлять 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа в Турцию и 10 миллиардов кубометров в Европу. Недавно техники проверили греческую часть TAP, отправив газ через короткий участок. План состоит в том, чтобы начать поставку ограниченного количества газа в Италию этим летом, постепенно увеличивая поток до его проектной мощности к 2022 году. Сеть трубопроводов Италии соединяется с сетью трубопроводов через Западную Европу, поэтому Азербайджан скоро будет обеспечивать газом почти весь континент, подчеркивает автор.

В дополнение к укреплению энергетической безопасности Европы, Южный газовый коридор оживит экономику Азербайджана, а также Грузии и других стран, которые получают транзитные сборы, отправляя газ на Запад.

Учитывая свое стратегическое положение между Кавказом, Ближним Востоком и Европой, братские Азербайджан и Турция стремятся стать энергетическим центром региона.

В дополнение к экономическим выгодам, поставки энергии из Азербайджана также имеют стратегическое значение для Грузии. В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию, обеспечивая ей 2,5 миллиарда кубометров газа в год.

Южный газовый коридор будет поставлять часть газа, который Европа получает, и будет иметь важные энергетические, экономические и геополитические последствия для континента. В будущем его мощность может быть увеличена с запланированных 10 миллиардов кубометров в год до 36 миллиардов за счет добавления насосных станций.

Кроме того, коридор обеспечит столь необходимые рабочие места и транзитные доходы для Юго-Восточной Европы.

Успех коридора побуждает страны-партнеры начать строительство других давно обсуждаемых проектов - аналогично действующей железной дороге Баку-Тбилиси-Карс - и тем самым сблизить континент и сделать торговлю более надежной и безопасной.