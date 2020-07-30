Новые механизмы льготного кредитования в Азербайджане расширяют возможности финансирования МСБ

Новые механизмы льготного кредитования, оказывая поддержку предпринимателям, в частности, субъектам микро, малого и среднего бизнеса, пострадавшим от пандемии, будут страховать бизнес от дополнительных проблем, которые могут создать кредитные обязательства, облегчат финансовое бремя предпринимателей в этой сфере. Эти механизмы также положительно повлияют на дальнейшее расширение возможностей доступа объектов МСБ к финансовым ресурсам и рост инвестиционной активности.

Об этом, комментируя важность этих механизмов, сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Орхан Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Эти механизмы создают дополнительные возможности для финансирования объектов МСБ. Так, в процессе получения кредита самая большая трудность предпринимателей связана с залогом. У малых предпринимателей возможности залога еще более ограничены. Одно из преимуществ нового механизма кредитования в том, что в случае отсутствия недвижимости предприниматель, берущий льготный кредит для приобретения оборудования, может заложить его в виде залога. Банковский процент в рамках этого механизма 7% годовых. Этот механизм расширит возможности выхода бизнес-субъектов, в частности, малых предпринимателей, не имеющих залоговых возможностей, к финансовым ресурсам, а также внесет значимый вклад в поддержку экономического роста и занятости".

Орхан Мамедов отметил, что этими механизмами охвачены и те сферы сельского хозяйства, которые требуют долгосрочного кредитования: "Чаеводство, садоводство - это сферы, нуждающиеся в долгосрочном кредитовании. В этих сферах сроки по кредитам малого объема увеличены от 3 до 5 лет, по кредитам среднего объема - от 5 до 7 лет, половина кредитного срока установлена как льготный период".

Что касается государственной гарантии кредитов и субсидирования процентов новых механизмов льготного кредитования, то председатель Агентства сказал, что государство дает гарантию на часть до 60% портфеля бизнес-кредита в объеме 500 млн манатов. Также 50% годовой процентной ставки этих кредитов финансирует государство. Этот механизм касается кредитов сроком до 3 лет, годовая процентная ставка которых не выше 15%. Льготный срок по этим кредитам до 12 месяцев. Предоставление государственной гарантии на 60% кредитов и субсидирование процентов предоставляет объектам МСБ возможность реализовывать еще больше проектов. Для комфортного пользования новыми механизмами кредитования запущена Электронная кредитная платформа (www.e-edf.gov.az), позволяющая предпринимателям получать льготные кредиты.