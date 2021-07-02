Кыргызстан хочет использовать мультимодальные транспортные коридоры через Азербайджан

Кыргызстан заинтересован в использовании мультимодальных транспортных коридоров через территорию Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев в ходе совестной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана в Баку.

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