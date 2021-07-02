https://news.day.az/economy/1357970.html Кыргызстан хочет использовать мультимодальные транспортные коридоры через Азербайджан - глава МИД
Кыргызстан хочет использовать мультимодальные транспортные коридоры через Азербайджан - глава МИД
Кыргызстан заинтересован в использовании мультимодальных транспортных коридоров через территорию Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев в ходе совестной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана в Баку.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре