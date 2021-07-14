Kapital Bank предлагает бизнесменам выгодный ипотечный кредит (R)

Kapital Bank предлагает ипотечное кредитование на выгодных условиях лицам, занимающимся бизнесом. Предприниматели могут приобрести недвижимость в ипотеку на срок до 10 лет по ставке от 10% годовых.

Данное предложение от Kapital Bank дает бизнесменам ряд преимуществ: возможность предоставления в качестве залога имущества на имя третьего лица, продавец получает гарантии от банка, страхование предоставляется на годовой основе, освобождение от арендных платежей, отсутствие риска выселения из бизнес-помещения, возможность приобретения дополнительной недвижимости и т. д.

Следует отметить, что для получения ипотеки можно связаться с корпоративным информационным центром по номеру (012) 310 09 99 или написать на страницы банка в социальных сетях.

Бизнес-центры Kapital Bank для клиентов сектора МСП функционируют в филиалах Хатаи, Сабаил, Насими, Гянджлик, Ясамал, Меркез, 28 Мая, а также в филиале Тиджарет, расположеннозм в ТЦ "Садарак". В них, наряду со специальным отделом обслуживания клиентов МСП, есть и клиентские менеджеры. Они дают предпринимателям подробную информацию об услугах банка, принимают заявки на кредит, банковские гарантии, овердрафт, факторинг и другие продукты, предоставляют финансовую консультацию и прочие услуги для продвижения бизнеса.