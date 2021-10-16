Новые цены на газ работают на пользу потребителей

Как сообщалось ранее, на очередном заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджана были внесены изменения в его постановление "О регулировании внутригосударственных тарифов на электроэнергию". В соответствии с поправками, тарифы для потребления до 1200 кубометров газа в год увеличены с 10 до 12 копеек. В совете отметили, что ежемесячный расход газа в потребительской корзине на душу населения установлен в размере 21 кубический метр.

Дифференциация тарифов на природный газ и электроэнергию в Азербайджане поможет защитить интересы как населения, так и производителей. Если учесть, что среднестатистическая семья состоит из 4 человек, это означает потребление около 1000 кубометров газа в год. Прямое влияние новых тарифов на ежемесячную потребительскую корзину семьи из 4 человек при оплате потребленного газа составит 1,72 маната. Кроме того, меры, предпринимаемые в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 16 октября 2021 года для повышения заработных план, пенсий, социальных пособий и других соцвыплат параллельно с регулированием тарифов на природный газ и электроэнергию, являются серьезным шагом с точки зрения компенсации повышения тарифов, фактора, демонстрирующего, что благосостояние гражданина лежит в основе государственной политики Азербайджана. В связи с социальной направленностью политики страны тарифная политика в Азербайджане достаточно консервативна, то есть приоритетом является сохранение тарифов на минимально возможном уровне. Президент Ильхам Алиев предпринимает прогрессивные шаги по дальнейшему улучшению благосостояния народа, государство реализует важные социальные проекты,и уверенно можно сказать, что никаких проблем изменения цен не повлекут.

Причины изменения тарифа

Причины есть внутренние и внешние. Давайте сначала посмотрим на внутренние.

За прошедший период потребление природного газа в стране увеличилось, в результате реализации инфраструктурных проектов расширились объемы поставок газа, увеличилось количество абонентов. В результате государственные расходы значительно выросли, и стоимость добычи и доставки 1 000 кубометров природного газа потребителям в настоящее время составляет 174 маната.

Цены на природный газ в Азербайджане ниже, чем в большинстве регионов и во всех странах Европы. Потребители 1 200 кубометров газа в год составляют 51% абонентов. В настоящее время 1000 кубометров природного газа стоит 100 манатов (58,82 доллара США) при потреблении населением до 1200 к.м., 200 манатов (117,65 долларов США) для населения при ежегодном потреблении газа более 1200 к.м, и более 2 500 к.м природного газа в год абонентам-потребителям продается за 250 манатов (147,06 долларов США). Таким образом, затраты на добычу и доставку природного газа населению значительно ниже, чем затраты на продажу природного газа, а деятельность по газоснабжению приводит к убыткам. Эта сумма покрывается за счет государственного бюджета.

Поэтому принимаются меры по устранению ущерба, нанесенного государству в процессе добычи и реализации природного газа. Таким образом зависимость сектора энергоснабжения от государственного бюджета снижается за счет субсидий, возможности для инвестирования в эту область расширяются, а привлекательность растет.

Внешние же причины следующие: мировые цены на газ резко выросли.

Цены на газ в Европе непрерывно растут на фоне постепенного замедления пандемии COVID-19 и возрождения мировой экономики, возобновления промышленного производства. В начале года природный газ стоил 335 долларов за тысячу кубометров, 500 долларов в июле и около 600 долларов в августе. В сентябре цены продолжали расти, при этом цена на газ на уровне 700 долларов за 1 000 кубометров, предложенная на бирже (ICE) в октябре, колебалась в диапазоне 1 200-1400 долларов. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что высокие цены на газ сохранятся в первом квартале 2022 года.

С приближением зимы заявление России о сокращении поставок газа "Газпромом" привело к росту цен на акции. В оставшиеся месяцы 2021 года ожидается сокращение поставок газа в Европу на 20-23%. Одна из причин роста цен на газ - резкое сокращение запасов газа в Европе. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), в настоящее время существует 69,3% запасов газа Германии, а в Европе 75,9%.

Энергетический кризис резко усилил конкуренцию между европейскими и азиатскими рынками. Быстрорастущие экономики, такие как Китай, Япония, Корея и Тайвань, стали более привлекательными рынками для традиционных поставщиков сжиженного природного газа в Европу. За первые восемь месяцев 2021 года импорт природного газа из Японии, Южной Кореи и Тайваня увеличился на 7% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а импорт СПГ в Китай увеличился на 30%.

Посмотрим на сравнение тарифов на природный газ с некоторыми странами:

Тариф за 1 кубометр природного газа на душу населения в Азербайджане в 2021 году составляет 25 гяпиков:

1) в Турции - 36 г.;

2) в Украине - 87 г.;

3) в Грузии - 29 г.;

4) в Беларуси - 34 г..

Тариф за 1 кубометр природного газа для нежилых абонентов в Азербайджане составляет 25 гяпиков:

1) в Турции - 60 г.;

2) в Украине - 2 AZN;

3) в Беларуси - 55 г..

Регулирование тарифов осуществлялось в соответствии с экономической политикой государства с учетом следующих вопросов:

- Обеспечение устойчивой энергетической безопасности;

- Создание более благоприятных условий для динамичного и интенсивного развития экономики;

- Совершенствование государственного регулирования для повышения конкурентоспособности экономики;

- Дальнейшее улучшение делового и инвестиционного климата;

- Целенаправленное и эффективное использование ресурсов;

- Согласование интересов потребителей и производителей;

- Обеспечение согласованности социальной политики государства и социального благополучия населения;

- Постепенное формирование рыночных отношений и устранение субсидий, выделяемых из государственного бюджета;

- Резкое повышение цен в странах региона (международных).

Положительное влияние изменения тарифов на экономику:

- Устранение зависимости от государственного бюджета, субсидий;

- Направление высвобожденных в бюджет средств на другие расходы бюджета и социальные мероприятия;

- Предоставление новых инвестиций;

- Создание возможности покрытия затрат на производство и поставку потребляемого природного газа;

- предотвращение убыточной деятельности по добыче и реализации природного газа, в том числе производителями;

- В связи с введением новых тарифов в некоторых секторах экономики прогнозируется увеличение доли природного газа в стоимости на 0,1-2,4%.