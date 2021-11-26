Центробанк Азербайджана провел валютный аукцион

25 ноября Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда. Спрос на аукционе составил 105,5 миллиона долларов и был полностью удовлетворен, сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

По итогам аукциона средневзвешенный курс составил 1,7 маната/$1.

Отметим, что к проведению валютных аукционов с помощью односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.