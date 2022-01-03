https://news.day.az/economy/1422755.html Нефть подорожала
Нефть подорожала
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость мартовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,76% и составила $78,37 за баррель.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в феврале повысилась на 0,86% и составила $75,86.
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