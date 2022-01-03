Нефть подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость мартовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,76% и составила $78,37 за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в феврале повысилась на 0,86% и составила $75,86.