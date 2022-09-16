16 сентября состоялся Шушинский тюркский бизнес-форум, посвященный восстановлению и развитию Карабахского региона. Форум прошел при поддержке Организации тюркских государств, турецкой торгово-промышленной палаты, министерства экономики Азербайджана, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве по развитию МСБ.

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