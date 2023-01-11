Обнародован объем поставок нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с начала коммерческих поставок в 2006 году до конца 2022 года было транспортировано более 4 миллиардов баррелей нефти 5 250 танкерами, сообщает Day.Az в среду со ссылкой на агентство Anadolu.

По БТД поставлено на мировые рынки свыше 200 миллионов баррелей и более 224,4 миллиона баррелей сырой нефти в 2021 и 2022 годах соответственно.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - по территории Грузии, 1 076 километров - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), SOCAR (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), TotalEnergies (пять процентов), Itochu (3,4 процента), INPEX (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGCVidesh (2,36 процента).