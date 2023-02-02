Ипотечный фонд Азербайджана обнародовал результаты аудита информбезопасности

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана совместно с сотрудниками Специальной государственной службы связи и информационной безопасности провели аудит безопасности в системе "Электронная ипотека и кредитная гарантия" и оптимизацию информационной системы для ее устойчивого функционирования.

Как передает в четверг Day.Az, об этом говорится в сообщении Фонда.

"Проверки проводились с целью дальнейшего упрощения использования и обеспечения удовлетворенности граждан системой "Электронная ипотека и кредитная гарантия" с учетом большего количества обращений по ипотечным кредитам по сравнению с предыдущим периодом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по обычным ипотечным кредитам поступило 1 770 обращений граждан, а по льготным ипотечным кредитам зарегистрировано 641 обращение.

Прием заявлений от граждан осуществляется посредством системы "Электронная ипотека и кредитная гарантия" на портале электронного правительства (www.e-gov.az) в режиме реального времени, при этом в работе электронной системы не наблюдалось никаких технических сбоев и случаев постороннего вмешательства.

Фонд в целях продолжения процесса ипотечного кредитования в течение 2023 года выделил лимиты на выдачу ипотечных кредитов банкам-участникам, в том числе льготных ипотечных кредитов.

Прием заявок по обычным ипотечным кредитам начался с 10:00 1 февраля 2023 года, по льготным ипотечным кредитам - с 10:00 2 февраля 2023 года.