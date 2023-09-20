Дашкесанские пчеловоды привлечены к тренингу в связи с подготовкой к зимнему сезону

При организации Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) "AzerGold" и поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) в рамках проекта "Поддержка развития пчеловодства в Дашкесанском районе" организован очередной тренинг для фермеров, передает Day.Az.

В тренинге, организованном для подготовки пчеловодческих хозяйств в Дашкесане к зимнему сезону, приняли участие фермеры, действующие в селах Човдар, Гушчу (включая населенный пункт "Шадах") и Баян.

Привлеченный в рамках проекта эксперт проинформировал фермеров о правилах ухода за пчелиными семьями в осенний сезон, мерам защиты пчел от болезней и борьбы с вредителями в зимний период. Также фермерам были розданы буклеты с методическими рекомендациями.

Отметим, что проект "Поддержка развития пчеловодства в Дашкесанском районе" реализуется второй год подряд. Основной целью проекта является содействие развитию микро-и малого предпринимательства в регионе путем поддержки хозяйственной деятельности жителей сел и других населенных пунктов, расположенных вблизи золотого рудника "Човдар", где ЗАО "AzerGold" производит добычу и ведет производственную деятельность. С этой целью 24 пчеловода, действующих в селах Човдар, Гушчу (включая населенный пункт "Шадах") и Зайлик Дашкесанского района, извлекли выгоду от проекта, впервые реализованного в 2022 году. В этом году в проекте приняли участие 32 фермера из сел Човдар, Гушчу (включая населенный пункт "Шадах") и Баян.

В общей сложности привлеченным за два года к проекту 56 фермерам было предоставлено 216 полностью оборудованных пчелиных семей, ульев и других необходимых принадлежностей. Кроме того, для облегчения процесса производства меда в селах Човдар, Гушчу (включая населенный пункт "Шадах") и Баян пчеловодам были предоставлены медогонки.

Напомним, что в рамках корпоративной социальной ответственности ЗАО "AzerGold" осуществляет в регионах своей деятельности последовательные и целенаправленные мероприятия по охране окружающей среды, повышению занятости, образованию, спорту, здоровью, развитию микро- и малого предпринимательства, обучению и воспитанию подростков и молодежи, повышению социального благополучия, сохранению культурного наследия и др. Данные проекты разрабатываются и реализуются с учетом специфики региона, критериев потребности местных общин, социально-экономических потребностей.