Касым-Жомарт Токаев рассказал о влиянии Среднего коридора на мировую торговлю
Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем.
Как передает в среду Day.Az, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Токаев акцентировал внимание на необходимости новых оценок, которые позволят решить насущные глобальные экономические проблемы, обеспечивая при этом право на развитие.
"Для этого нам необходима открытая, прозрачная и инклюзивная многосторонняя торговая система, основанная на принципах и правилах ВТО. Нам также необходимо подумать о совершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности", - сказал он.
Как отметил президент Казахстана, в прошлом году почти 10 процентов населения Земли столкнулось с проблемой голода.
"Следует активизировать добровольный обмен информацией о продовольственной безопасности, включая объемы производства, а также экспорта и импорта продовольственных товаров. Мы должны совместно обеспечить прозрачный мониторинг финансирования международным сообществом мер реагирования на продовольственные кризисы", - подчеркнул он.
Токаев также добавил, что Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия.
"Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика. Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит около 80 процентов сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. Транскаспийский международный транспортный маршрут - так называемый "Средний коридор" - может значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем", - предложил Касым-Жомарт Токаев.
Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.
Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.
Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.
Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.
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