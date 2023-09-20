В Нахчыване пройдет инвестиционный форум

В следующем году в Нахчыванской Автономной Республике пройдет инвестиционный форум с участием местных и иностранных инвесторов (предпринимателей).

Как сообщает Day.Az, это отражено в утвержденном Кабинетом министров Азербайджана "Детальном плане мероприятий "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Согласно документу, исполнительными органами по данному вопросу являются министерство экономики и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей).

Планируется привлечь в регион местных и иностранных инвесторов, разработать веб-сайт "Invest in Nakhchivan", ввести в строй новые предприятия в сферах производства, торговли, услуг и других областях на основе местных и иностранных инвестиций, по приоритетным отраслям экономики (сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, туризм, ИКТ, транспортно-логистические услуги и т.д.) планируется подготовка инвестиционных проектов.