bp подписала новое соглашение по проекту солнечной электростанции в Карабахе

Компания bp, государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Азербайджанская инвестиционная компания подписали соглашение о присоединении, в котором отражено намерение SOCAR и Азербайджанской инвестиционной компании быть частью проекта "Sunrise" по строительству солнечной электростанции в Джебраиле, передает в среду Day.Az со ссылкой на bp.

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