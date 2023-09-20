https://news.day.az/economy/1599686.html bp подписала новое соглашение по проекту солнечной электростанции в Карабахе
bp подписала новое соглашение по проекту солнечной электростанции в Карабахе
Компания bp, государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и Азербайджанская инвестиционная компания подписали соглашение о присоединении, в котором отражено намерение SOCAR и Азербайджанской инвестиционной компании быть частью проекта "Sunrise" по строительству солнечной электростанции в Джебраиле, передает в среду Day.Az со ссылкой на bp.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре