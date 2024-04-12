Британская экономика выросла

ВВП Великобритании по итогам февраля вырос на 0,1%. Об этом говорится в отчете Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Основным драйвером роста называется производственный сектор. "Экономика слегка подросла в феврале на фоне широкого роста производства, особенно в области автомобилестроения. Сфера услуг также показала небольшой рост за счет общественного транспорта, грузовых перевозок и телекоммуникаций", - заявила директор департамента экономической статистики ONS Лиз Маккиоун. Она добавила, что в строительном секторе был замечен спад из-за дождливой погоды, которая помешала реализации многих проектов.

В январе ВВП Великобритании вырос на 0,3%. Как отмечают эксперты газеты The Times, два месяца экономического роста свидетельствуют о постепенном выходе страны из рецессии. Королевство вступило в техническую рецессию в конце прошлого года после того, как два квартала подряд был зафиксирован экономический спад. В третьем квартале 2023 года экономика Великобритании сократилась на 0,1%, а в четвертом квартале - на 0,3%.

"Несмотря на то, что в феврале [экономика] росла медленнее, [чем в январе], продолжающееся восстановление подтверждает, что неглубокая техническая рецессия уже позади нас", - прокомментировала новые данные ONS старший экономист британского подразделения аудиторской фирмы KPMG Иаиль Селфин.

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