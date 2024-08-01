ЦБ Азербайджана о новых требованиях для открытия пунктов обмена валюты

Установлен минимальный размер уставного капитала лиц, желающих получить лицензию на валютно-обменную деятельность, при этом с дифференциацией по регионам определены 4 региона.

Об этом в ответ на запрос Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Было отмечено, что первоначальный уставный капитал по I региону - городу Баку составляет 600 тыс. манатов, по II региону - Абшеронскому району, городам Сумгайыт и Гянджа - 450 тыс. манатов, по III региону - другим городам и районам, кроме I, II и IV, а также по Нахчыванской Автономной Республике - 375 тыс. манатов, по IV региону - освобожденным от оккупации территориям экономических районов Восточный Зангезур и Карабах - 300 тыс. манатов.

Помимо этого, для каждого дополнительного объекта установлено требование, кроме IV региона, увеличения части уставного капитала в размере 300 тыс. манатов по I региону, 150 тыс. манатов по II региону, 75 тыс. манатов по III региону.

В соответствии с требованиями, к пунктам, которые будут функционировать на освобожденных от оккупации территориях, применен другой подход, и с целью обеспечения доступа населения к этим финансовым услугам были установлены минимальные требования к капиталу для организации деятельности валютно-обменных пунктов на этих территориях.

Кроме того, лицо, желающее получить лицензию на валютно-обменную деятельность или в ее дополнение, должно внести залог в размере 10% от минимального уставного капитала на специальный счет в уполномоченном банке. Например, лицо, желающее открыть пункт обмена валюты в городе Баку, должно разместить уставный капитал в размере 600 тысяч манатов и внести сумму в размере 10% от этого капитала, то есть 60 тысяч манатов, в качестве залога в уполномоченном банке. Если это юридическое лицо желает открыть дополнительный пункт обмена валюты в городе Гянджа, оно должно увеличить уставный капитал на 150 тысяч манатов и 10% этой суммы, то есть 15 тысяч манатов, разместить на специальном счете в уполномоченном банке и обратиться в Центральный банк.

Наряду с этим, согласно новым требованиям, определены 3 зоны по месту организации обменного пункта. Здесь зоны I группы представляют собой пункты в аэровокзальных комплексах аэропортов, зоны II группы - в крупных торговых центрах, гостиницах, вокзалах и портах, а зоны III группы - в форме киосков, отдельных зданий и частей зданий с выходом на улицу. Открыть пункты обмена валюты с доступом во внутренние помещения здания можно только в зонах I и II групп.

Пункт обмена валюты должен иметь площадь не менее 6 (шести) квадратных метров на каждого казначея во всех зонах. Также обменные пункты, за исключением зон I группы, должны иметь площадь для обслуживания клиента. Она должна быть не менее 4 (четырех) квадратных метров в зонах группы II и не менее 6 (шести) квадратных метров в зонах группы III. Кроме того, казначей должен соблюдать соответствующий дресс-код. В то же время к информации, предоставляемой клиентам в обменном пункте, добавлена запись на специальной электронной доске о комиссионном сборе (плате за обслуживание) при применении фактического обменного курса.

Кроме того, сохранены требования к часам работы пункта обмена валюты, копии выданной лицензии и приложения к лицензии (при наличии), а также к отражению информации о "горячей линии" Центрального банка для доступа потребителей.

В соответствии с этими требованиями закона Азербайджанской Республики "О валютном регулировании" в стране функционируют 5 валютно-обменных пунктов. Также, согласно новому законодательству, один пункт обмена валюты начал свою деятельность 24.02.2024 года, получив соответствующее приложение к лицензии с соблюдением уставного капитала и других требований.

В настоящее время в рамках законодательства рассматриваются заявки на получение лицензии на валютно-обменную деятельность. В рамках запросов о получении лицензии на валютно-обменную деятельность, в связи с вопросами, указанными в законодательстве, даются соответствующие разъяснения.

Отметим, что указом Президента Азербайджанской Республики от 8 августа 2023 года о применении закона Азербайджанской Республики от 6 июля 2023 года о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О валютном регулировании" и другими соответствующими указами Центральному банку был дан ряд рекомендаций.

На основании рекомендаций, решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 11 декабря 2023 года были утверждены "Форма заявки на получение лицензии (приложения к лицензии) на валютно-обменную деятельность" (форма), "Минимальный размер уставного (совместного) капитала для осуществления валютно-обменной деятельности, требования к сумме залоговых средств и форме заключения об их возврате" и "Порядок проведения валютно-обменных операций и контроля за валютно-обменной деятельностью лицами, получившими лицензию на валютно-обменную деятельность".

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