Австрия увеличивает вклад в Фонд для возмещения потерь и ущерба

Взнос Австрии в Фонд для возмещения потерь и ущерба от изменения климата, который является важной опорой климатического финансирования в развивающихся странах, будет увеличен на 15 миллионов евро.

Как сообщает Day.Az, австрийская газета Die Presse пишет: "За три месяца до следующей климатической конференции в Баку, столице богатого нефтью и газом Азербайджана, Австрия подает пример: взнос в Фонд для возмещения потерь и ущерба будет увеличен на 15 миллионов евро - до 25 миллионов.

Средства предназначены для финансирования мер по адаптации к изменению климата и компенсации необратимого ущерба, причиненного климатическими явлениями".

Отметив, что климатический кризис и его разрушительные последствия представляют собой серьезную угрозу для людей во всем мире, министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер заявила: "Мы серьезно относимся к своей ответственности и поддерживаем страны, находящиеся на глобальном юге".

В общей сложности Австрия обязалась выделить 50 миллионов долларов на период с 2023 по 2027 год.

На данный момент выделено несколько сотен миллионов долларов на поддержку борьбы с изменением климата: ЕС является крупнейшим донором (225 миллионов евро), Германия и Объединенные Арабские Эмираты пообещали по 100 миллионов каждая, Великобритания - 60 и Япония - 10 миллионов. Вклад США был довольно небольшим - 17,5 миллиона долларов.

Причина, вероятно, кроется еще и в том, что администрация США несколько раз подчеркивала в своих заявлениях, что выплаты США в этот котел не следует понимать как "репарации". Такое требование уже многие годы выдвигается странами Глобального Юга - их аргумент: климатический кризис был вызван в США и других промышленно развитых странах, но сейчас развивающиеся страны несут на себе основную тяжесть последствий.

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