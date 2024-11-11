Марина Овцынова о недостаточности инвестиций в климатические инициативы

Мировое сообщество недостаточно инвестирует в климатические инициативы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в понедельник, об этом журналистам сообщила президент международного общественного движения "Аль-Азхар" из Соединенных Штатов Америки Марина Овцынова.

"Сегодня мы находимся здесь, на конференции COP29, в составе делегации Египетского Фонда, и рады участвовать в столь значимом событии для всего мира. Мы искренне надеемся, что конференция вызовет интерес и привлечет внимание мировой общественности к ключевым вопросам изменения климата. Здесь будут представлены разные мнения по вопросам климатических изменений, и я верю, что это событие поможет привлечь внимание к огромным вызовам, стоящим перед человечеством. Нам нужно действовать максимально быстро и объединить весь научный потенциал, чтобы противостоять изменению климата. В противном случае нас ждут серьезные проблемы", - сказала она.

По ее словам, изменение климата - критически важная проблема.

"Мы уже видим, как ураганы в США становятся сильнее, а климатические катастрофы по всему миру увеличиваются с пугающей скоростью. Это тревожный факт, на который человечеству необходимо обратить внимание. Очевидно, что мы недостаточно инвестируем в климатические инициативы. Это касается не только США, но и всего мирового сообщества. Мы не осознаем, сколько времени осталось до точки невозврата. Как только человечество поймет, насколько велика угроза, мы начнем направлять больше ресурсов на решения климатических проблем. Мы должны объединить весь научный потенциал, привлечь лучших специалистов для поиска решений и рассмотреть разные подходы, такие как очистка океанов", - добавила М.Овцынова.