Организация COP29 впечатляет. Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам министр по делам коренных народов Бразилии Соня Гуажажара. "Мы на COP29 для того, чтобы продвигать защиту наших земель, ускорить процесс демаркации территорий коренных народов, а также подготовиться к проведению COP30 в Бразилии. Мы уже сталкиваемся с такими проблемами, как пожары, незаконная добыча полезных ископаемых, вырубка лесов и захват земель коренных народов, но нам требуется дополнительная поддержка. Мы активно продвигаем законы, защищающие наши земли", - подчеркнула Гуажажара. Министр также отметила, что довольна организацией конференции в этом году. "Организация COP29 произвела на нас хорошее впечатление. Мы внимательно следим за ходом мероприятий, чтобы достойно провести COP30 в Бразилии в 2025 году", - добавила она.