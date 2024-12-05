Назван объем экспорта Азербайджаном химической продукции

В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал 402 тысячи 11 тонн органических химических соединений на сумму 84 млн 241 тысяча долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 9 миллионов 777 тысяч долларов США (13,13%) в стоимостном и на 7 тысяч 170 тонн (1,8%) по объему больше, чем за тот же период прошлого года.

За 10 месяцев экспорт органических химических соединений составил 0,37% от общего экспорта страны.

Отметим, что за первые 10 месяцев прошлого года Азербайджан экспортировал 396 тысяч 5 тонн органических химических соединений на сумму 74 миллиона 464 тысячи долларов США.