Бакинский порт получил новые вилочные погрузчики из Китая
4 апреля 2018 12:06 238
Бакинский международный морской торговый порт получил 34 вилочных погрузчика от Международного центра по экономическому и техническому обмену Китая.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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