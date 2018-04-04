Бакинский порт получил новые вилочные погрузчики из Китая

4 апреля 2018 12:06

Бакинский международный морской торговый порт получил 34 вилочных погрузчика от Международного центра по экономическому и техническому обмену Китая.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az