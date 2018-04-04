Бакинский порт получил новые вилочные погрузчики из Китая

Бакинский международный морской торговый порт получил 34 вилочных погрузчика от Международного центра по экономическому и техническому обмену Китая.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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