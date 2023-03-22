Каким людям смертельно опасно есть хлеб с плесенью

Специалист по плесени доктор Патрик Хикки предупредил о том, что есть заплесневелые продукты смертельно опасно. По его словам, даже если плесенью покрыт небольшой участок того же хлеба, придётся выбросить весь продукт, потому что на самом деле плесень распространяется везде.

Эксперт призвал очень осторожно относиться к этому беременных и следить за детьми - микотоксины, выделяемые грибком, могут спровоцировать или опасную для жизни аллергию, или дыхательную недостаточность.

"Это смертельно опасно", - подчеркнул Хикки.

Также он отметил, что плесень может поражать почки, печень, желудочно-кишечный тракт, вызывая сбои в функционировании этих органов.

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