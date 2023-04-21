Не каждый чай можно пить

Чай - полезный напиток, но не все его виды безопасны.

Эксперты издания "Новый очаг" порекомендовали отказаться от употребления детокс-вариантов чая, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома. В большинстве таких очищающих напитков содержится вредный ингредиент - листья сенны, который можно принимать только в определенных обстоятельствах.

Листья сенны известны своей способностью раздражать слизистую оболочку кишечника и действуют как слабительное. И если такой напиток рекомендован людям, которые страдают нарушением стула, то человеку без этой проблемы детокс-чай только навредит.

По словам специалистов, даже при разовом приеме такой чай очистит кишечник и ненадолго избавит от вздутия, но организм будет сильно обезвожен, а вместе с предполагаемыми токсинами уйдут полезные вещества и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования.

Не стоит пить и чай со вкусом лимона. Это касается не свежих цитрусов, которые мы любим класть в напиток в холодное время года, а чайных пакетиков со вкусом лимона.

Эксперты объяснили это тем, что чайные листья, которые есть в составе пакетированных чаев, обычно бывают низкого качества и содержат вредные металлы.

Однако есть некоторые правила и при употреблении чая с обычным лимоном. Специалисты порекомендовали не класть его в кипяток, так как полезные свойства цитруса в слишком горячей воде разрушаются. Вместо этого стоит класть лимон в слегка остывший чай.