https://news.day.az/gurmaniya/1563394.html Печеночные котлеты - Рецепт с описанием всех кулинарных нюансов
500 г куриной печени;
Печеночные котлеты - Рецепт с описанием всех кулинарных нюансов
Автор Instagram-блога Тати Чуднова поделилась рецептом вкусных печеночных котлет.
Продукты:
500 г куриной печени;
150 мл молока;
соль и перец по вкусу;
1 морковь;
зеленый лук;
1 яйцо;
100 г муки.
Приготовление
Измельчите печень блендером или мясорубкой.
Влейте молоко. Дайте настояться 15 минут.
Натрите морковь, мелко нарежьте лук. Перемешайте все ингредиенты.
Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон. Растительного масла необходимо несколько капель.
Подавать можно со сметаной или сделать сэндвич с котлетой.
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