Печеночные котлеты
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Автор Instagram-блога Тати Чуднова поделилась рецептом вкусных печеночных котлет.

Продукты:

500 г куриной печени;
150 мл молока;
соль и перец по вкусу; 
1 морковь; 
зеленый лук;
1 яйцо; 
100 г муки.

Приготовление

Измельчите печень блендером или мясорубкой. 

Влейте молоко. Дайте настояться 15 минут. 

Натрите морковь, мелко нарежьте лук. Перемешайте все ингредиенты.

Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон. Растительного масла необходимо несколько капель. 

Подавать можно со сметаной или сделать сэндвич с котлетой.

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