Печеночные котлеты

- Рецепт с описанием всех кулинарных нюансов

Автор Instagram-блога Тати Чуднова поделилась рецептом вкусных печеночных котлет.

Продукты:

500 г куриной печени;

150 мл молока;

соль и перец по вкусу;

1 морковь;

зеленый лук;

1 яйцо;

100 г муки.

Приготовление

Измельчите печень блендером или мясорубкой.

Влейте молоко. Дайте настояться 15 минут.

Натрите морковь, мелко нарежьте лук. Перемешайте все ингредиенты.

Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон. Растительного масла необходимо несколько капель.

Подавать можно со сметаной или сделать сэндвич с котлетой.

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