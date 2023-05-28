Диетолог призвала не запивать еду холодной водой

Не запивать еду холодной водой призвала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. В беседе с "Мослентой" она пояснила, что прохладные напитки могут негативно влиять на процесс пищеварения, так как они притупляют приток крови к органам ЖКТ, передает Day.Az.

"Из-за этого пища переваривается хуже, не все ферменты полноценно усваиваются. Остатки еды, попадая в кишечник, вызывают брожение, как итог возникает вздутие", - рассказала специалист. Она добавила, что вода влияет на чувство насыщения: человек может вскоре снова проголодаться.

Если есть необходимость запивать пищу, лучше отдавать предпочтение теплой воде комнатной температуры. Так риск возникновения нежелательных симптомов будет минимален, заключила эксперт.